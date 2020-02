Sorpreso in centro a Mestre nonostante i domiciliari: 18enne delle baby gang in carcere

Faceva parte delle baby gang che hanno imperversato negli scorsi mesi in centro a Venezia e Mestre. Arrestato a dicembre per i reati di estorsione, rapina, lesioni personali e spaccio di stupefacenti, gli erano stati poi concessi i domiciliari; una misura che, di fatto, il 18enne cubano P.E. aveva deciso di non rispettare. Sorpreso più volte ad infrangere la prescrizione del giudice, è stato fermato dai carabinieri della tenenza di Mira e portato in carcere a disposizione del magistrato.

Componente della baby gang

Il giovane delinquente era un componente attivo della baby gang salita agli onori della cronaca per le numerose scorribande in città, le risse e alcuni episodi di spaccio. Nello specifico, a dicembre il diciottenne era stato bloccato in flagranza di reato dai carabinieri di Mira mentre si faceva consegnare dei soldi da un altro ragazzo, diciassettenne. Un ricatto che durava da alcune settimane, con l'aguzzino che aveva estorto denaro alla vittima a più riprese, minacciandolo e picchiandolo. Il tutto era iniziato, sembra, a causa di un debito che il più giovane aveva contratto con il diciottenne dopo avere acquistato della marijuana da lui. Il giovane era stato segnalato anche come molto attivo nello spaccio nel Trevigiano, nella zona di Castelfranco Veneto, oltre ad essere stato denunciato dai carabinieri di Mira per lancio di sassi da cavalcavia e furti vari.

In carcere

I militari, vista la pericolosità del ragazzo, hanno tenuto sotto controllo il ragazzo nel corso dei mesi, pizzicandolo in fallo: individuato per le vie di Mestre è stato fermato, arrestato e portato in carcere.