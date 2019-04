La polizia trova un'auto rubata grazie al nuovo sistema Mercurio

La volante stava transitando in via Gagliardi, a Mestre, quando il sistema ha lanciato un alert. Una delle auto parcheggiate era stata rubata. Il nuovo sistema mercurio, installato recentemente sulle macchine della squadra volanti della questura e presentato lo scorso 12 marzo in piazza Ferretto, ha permesso alla polizia di rintracciare una macchina rubata a Reggio Emilia lo scorso 18 marzo.

Il dispositivo, che legge automaticamente le targhe dei veicoli, permette anche di individuare auto rubate in movimento. Gli agenti si sono avvicinati al mezzo, una Citroen C3 e l'hanno recuperato. L'auto adesso sarà restituita al proprietario.