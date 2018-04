Fuori controllo per la droga, si accanisce su 4 auto parcheggiate: bloccato dai carabinieri

Con ogni probabilità era su di giri a causa di qualche sostanza stupefacente, almeno secondo alcuni testimoni. Fatto sta che un 25enne domenica sera l'ha combinata grossa e il suo stato alterato ora rischia di pagarlo a caro prezzo: a un certo punto, verso le 22, se l'è presa con 3 o 4 auto parcheggiate davanti alla stazione ferroviaria di Mestre. Calci e pugni e forse anche qualche corpo contundente.

Segnalazione ai carabinieri

Una condotta del genere non è passata inosservata a chi stava transitando in quel momento. Immediata è scattata una telefonata alla centrale operativa dei carabinieri, la quale ha inviato sul posto i militari dell'Arma. Il giovane, piuttosto aggressivo all'inizio, è stato quindi bloccato e portato in caserma per accertamenti. Spetterà ai proprietari delle auto danneggiate decidere se presentare querela e, nel caso, rivalersi sul 25enne su di giri.