Auto completamente bruciata nell'Agordino: è di un 31enne di Mestre

È stata trovata completamente bruciata, in contromano e appoggiata ad un muretto. All'una di questa notte, sabato 5 ottobre, i carabinieri di Falcade hanno trovato a Listolade, frazione di Taibon Agordino (Belluno), una Audi A3 Sportback distrutta dalle fiamme. All'interno dell'automobile non era presente alcuna persona e il proprietario, M.B., 30enne mestrino, è risultato irreperibile sia a casa che al cellulare. Questo per alcune ore: è stato lo stesso conducente, in compagnia del passeggero, a presentarsi la mattina seguente in caserma. Il ragazzo avrebbe spiegato di non aver riportato conseguenze, e di aver deciso di trascorrere la notte in un albergo di zona.

Ricerche in corso

Le ricerche condotte dai vigili del fuoco, nell'eventualità che il corpo fosse sbalzato fuori, e presso le strutture sanitarie di zona non avevano dato, come ovvio, esito positivo.