L'asta fallimentare per l'ex Umberto I se l'aggiudica Alì Supermercati

Alì Supermercati si è aggiudicata oggi, martedì 16 luglio, l'asta fallimentare per l'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre, che appena ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha escluso potesse essere acquistata dal Comune. Tutto lasciava intendere che l'asta potesse andare deserta, o che la Dream House srl, di Fabio Pesce, l'altra impresa in lizza nell'aggiudicazione degli oltre 4 ettari di terreno nel cuore della città, in stato di abbandono da più di un decennio, potesse vincere con il suo progetto. Ma per 26 milioni e mezzo la gara si è conclusa con l'assegnazione alla catena padovana della grande distribuzione.

«Gara lunga»

La conferma dalla dottoressa Federica Candiotto, curatore fallimentare, nel cui ufficio di via Miranese si è svolta l'asta. «Una gara lunga, durata oltre un'ora, con offerte di più di 50 mila euro a colpo - il suo commento - con una base di partenza di 15 milioni di euro. Le buste aperte erano solo due, la Dream House Srl e Alì Supermercati - conferma Candiotto -. Non sono noti i progetti della vincitrice». Stupore e delusione nelle poche parole di Fabio Pesce della Dream House, forse colto di sorpresa dalla ditta concorrente che ora ha in mano l'area.