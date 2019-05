I risultati delle europee nella rassegna che anticipa l'appuntamento con la politica

Aspettando il Festival della Politica a settembre. Una rassegna della Fondazione Gianni Pellicani, in collaborazione con M9 e YouTrend, anticipa l'evento tradizionale mestrino di ogni anno a settembre. Il 31 maggio e il primo giugno, nel Chiostro M9, focus sui risultati delle elezioni: "Dove va l'Europa". Un confronto pubblico con esperti, giornalisti, docenti, politologi.

La sopravvivenza dell'Ue

«Una grande prova di democrazia, che coinvolgerà 28 Paesi - scrive la Fondazione Pellicani -. Saranno chiamati alle urne 427 milioni di persone (fonte Parlamento Europeo) per eleggere i nuovi rappresentanti del Parlamento europeo. L'Unione è molto più larga di quando nel 1979 ci fu la prima elezione diretta del Parlamento. In quarant'anni la famiglia europea è cresciuta, ma queste elezioni rappresentano la sfida più importante e più difficili. Secondo molti osservatori la posta in gioco è la sopravvivenza stessa dell'Unione Europea».

Temi e ospiti

Negli appuntamenti del 31 maggio e primo giugno «presenteremo cifre, dati, elaborazioni inedite, mettendo a confronto alcuni tra i principali analisti della materia. Tra i presenti Ilvo Diamanti, Alessandra Ghisleri, Renzo Guolo, Sofia Ventura (politologa), Francesco Maselli (giornalista de Il Foglio e Radio24), Giovanni, Diamanti (consulente politico YouTrend), Lorenzo Pregliasco (analista politico, YouTrend), Nicola Pellicani, Davide Policastro (YouTrend).