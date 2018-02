Giù le ex scuole Luzzatti di Mestre: al loro posto 40 appartamenti in social housing

Al posto dell'ex istituto tecnico Luzzatti potrebbero sorgere 40 appartamenti in social housing per giovani coppie, mentre genitori e bambini potranno contare su un asilo nuovo di zecca nelle vicinanze dell'istituto comprensivo "Querini", a due passi del parco Piraghetto a Mestre.

Ex scuole giù, "su" un nuovo asilo

Martedì mattina la giunta comunale ha approvato una delibera con cui si sblocca un'impasse che continua dal 2009 e che ha visto una brusca accelerata nelle ultime settimana, dopo che l'amministrazione comunale ha individuato la zona dove costruire il nuovo asilo. I termini dell'accordo sono chiari e dovrebbero essere accettati dai privati, andando in breve tempo al rogito: prima di azionare le ruspe tutti i bambini che ora frequentano (e che frequenteranno in futuro) l'attuale asilo "Millecolori" dovranno essere trasfertiti nella nuova scuola dell'infanzia. Una volta che i lavori a carico del privato (si parla di 1,2 milioni di euro circa) saranno conclusi e sarà tagliato il nastro dell'opera, il plesso scolastico "ex Luzzati" potrà essere raso al suolo.

Bando già nel 2009

L'intenzione di farlo c'era già dal 2009, quando l'ex istituto tecnico finì nelle mani del fondo EstCapital. Nel bando, però, era stato inserito l'obbligo di costruire prima un nuovo asilo per potersi lanciare in operazioni immobiliari. Uno scoglio di fronte al quale i possibili investitori si sono sempre bloccati. Negli ultimi mesi, però, i contatti con l'amministrazione comunale sono ripresi e, a quanto pare, si è trovata la quadra. L'operazione dovrebbe portare nelle casse di Ive 600mila euro circa, ma in più, a costo zero per il Comune, la comunità che gravita su via Trentin potrà contare su un asilo moderno e su una grossa operazione di riqualificazione che potrebbe rivalutare l'area.