Al parco con un documento falso: arrestato, condannato e rilasciato

Gli agenti erano tornati al parco di villa Querini per verificare che i cinque uomini colpiti da daspo urbano perchè sorpresi ubriachi giovedì pomeriggio non fossero tornati. Uno di loro, infatti, non aveva rispettato il provvedimento. E' un 37enne romeno che venerdì pomeriggio è caduto di nuovo nella rete della polizia municipale.

L'uomo, identificato dagli agenti, ha mostrato loro un documento che è sembrato subito falso. Uno specialista del laboratorio falsi documentali della polizia locale ha accertato lo stato di alterazione del documento: l’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nella camera di sicurezza, dove ha trascorso la notte. Sabato mattina, al processo per direttissima, il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione applicando la sospensione condizionale.