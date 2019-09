Pregiudicata per rapine, rintracciata a Mestre e portata in carcere

I carabinieri della stazione di Mestre hanno arrestato una quarantenne mestrina, V.R., già condannata con pena sospesa per una serie di rapine commesse nell'arco del 2019. I militari dell'Arma hanno raggiunto la donna in esecuzione di un'ordinanza di cattura disposta dal giudice di Venezia, provvedimento emesso in seguito alle «continue violazioni delle prescrizioni imposte» in precedenza a suo carico. Le violazioni costeranno alla 40enne l'inasprimento della misura cautelare, ovvero il trasferimento al carcere femminile della Giudecca.