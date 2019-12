Fermato in stazione con gli ovuli di cocaina, 30enne finisce in manette

Quando è sceso alla stazione di Mestre e ha visto gli agenti della polizia ferroviaria, ha subito palesato un certo nervosismo, cambiando velocemente direzione di marcia. La circostanza non è sfuggita agli uomini della Polfer, che lo hanno fermato e accompagnato presso gli uffici della stazione per i controlli del caso. Al termine della perquisizione personale, è emerso come l'uomo, un 30enne di origine africana, nascondesse tra i vestiti 10 ovuli contenenti cocaina, pronta per essere spacciata. Per lui sono scatatte le manette. Il pusher si trova ora ristretto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.