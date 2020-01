Uno spacciatore trovato con l'eroina nel sottopasso e arrestato

Un pusher è stato bloccato e arrestato ieri pomeriggio dalle pattuglie della polizia locale a Mestre, in corrispondenza del sottopasso di via Castellana. L'operazione è la conclusione di una serie di appostamenti eseguiti negli ultimi tempi dagli agenti del Nucleo cinofilo e del Servizio sicurezza urbana, che avevano notato possibili episodi di spaccio in quel punto. Ieri, fatte convergere in zona alcune pattuglie, l'unità cinofila si è avvicinata a due persone sospette, che nel frattempo hanno cercato di allontanarsi, buttando via un sacchetto.

I due sono stati subito bloccati mentre il cane antidroga Lapo ha fiutato il sacchetto abbandonato, dentro al quale è stato trovato un "sasso" di eroina sufficiente per circa 85 dosi. Lo spacciatore che aveva lanciato la droga, un trentatreenne tunisino con precedenti specifici, è stato arrestato e, dopo avere trascorso la notte nella cella di sicurezza del Comando, processato per direttissima: per lui una condanna a 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione (da scontare ai domiciliari), oltre al pagamento di 1200 euro.