Controllato mentre passeggia con il cane: a casa market della cocaina, arrestato

Passeggiava insieme al suo cane. Fin qui, tutto sembrava normale, se non fosse che alla vista dei carabinieri ha cambiato atteggiamento. Si mostrava nervoso, ancor di più quando loro si sono avvicinati per controllarlo. Il motivo erano due dosi di cocaina che nascondeva in un pacchetto di sigarette e che, insieme alla droga che aveva a casa, sono state sufficienti per arrestarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, un 49enne, è stato fermato martedì pomeriggio in viale San Marco a Mestre. Dalla perquisizione domiciliare, con la collaborazione di Coco, cane antidroga della polizia locale di Venezia, sono state trovate altre 25 dosi e un “sasso” di cocaina per un totale di circa 30 grammi, nonché tutto il materiale di confezionamento e pesatura, un sigillatore domestico per il sottovuoto, circa duemila euro e l’agenda con clienti e relativi ordini. Il 49enne è stato messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.