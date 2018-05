Sorpreso a cedere l'eroina alla stazione dei treni, pusher ventenne finisce in manette

Si trovava in compagnia di un altro giovane in prossimità della stazione ferroviaria dei treni, quando ha cercato di disfarsi di un involucro di nylon alla vista degli agenti della polizia ferroviaria. È finita in manette la serata di giovedì per un 20enne sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate, e in flagranza di reato, proprio mentre stava cedendo una dose di polvere bianca, poi risultata eroina.

In manette

L'evidente nervosismo del giovane e il lancio dell'involucro non sono passati inosservati agli agenti della polfer, che hanno subito perquisito il ragazzo, trovato in possesso anche di un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione delle dosi da spacciare poi sul mercato mestrino. Nella direttissima di venerdì, il pusher è stato condannato ad una pena di un anno e 4 mesi, poi condizionalmente sospesa, e al pagamento di una multa di 2mila euro.

Stazioni Sicure

L'arresto si inserisce nell’ambito dell’operazione Stazioni Sicure, un servizio straordinario di controllo del territorio che vede impegnati gli agenti della polizia di Stato del compartimento Polfer per il Veneto. Oggetto dell’operazione è il controllo minuzioso delle stazioni e delle aree circostanti, in funzione preventiva e repressiva, per accrescere la sicurezza dei cittadini che si servono del vettore ferroviario. Cospicui i risultati dell’operazione, che ha riguardato i 15 scali del Veneto, con l'impiego di 87 operatori: 201 persone identificate, un arrestato, 21 controlli di bagagli al seguito, 6 depositi bagagli controllati e 1 sanzione elevata.