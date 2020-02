La cocaina nascosta nella cassetta postale, arrestato spacciatore 20enne

Usciva di casa, saliva ogni volta in un'auto diversa, si intratteneva pochi minuti e poi rientrava. Così, continuamente, tutto il giorno dalle prime ore del mattino fino a sera. I poliziotti del commissariato di Mestre lo hanno osservato a lungo, per alcuni giorni. Il sospetto era che E.H., 20enne di nazionalità albanese, fosse uno spacciatore. E quel sospetto, dopo un blitz nel suo appartamento, si è trasformato in una certezza.

Gli agenti giovedì pomeriggio, dopo lunghi appostamenti, hanno deciso di entrare. Poche le dosi di cocaina trovate nell'abitazione, insieme a circa 3mila euro in contanti. Gli investigatori, durante la perquisizione, sospettavano che la droga fosse nascosta da qualche altra parte. E, infatti, controllando in maniera più approfondita, l'hanno trovata all'interno della cassetta postale all'ingresso del condominio. Cinquanta dosi di cocaina, tutte già confezionate e pronte per essere vendute. Il 20enne è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere.