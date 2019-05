In macchina con un chilo di eroina: finisce in carcere

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo e hanno scoperto che nella sua auto c'era un chilo di eroina. Il giudice ha convalidato l'arresto di un 26enne tunisino fermato dagli agenti del commissariato di Marghera nella zona di via San Donà, a Mestre.

Il ragazzo, che è incensurato ed è regolare in italia, è stato fermato nei giorni scorsi e rimarrà in carcere. Gli agenti, quando lo hanno bloccato (probabilmente lo stavano tenendo d'occhio) lo hanno perquisito trovando due pacchi da mezzo chilo di droga ciascuno. A quel punto sono scattate le manette. Di fronte al gip del tribunale di Venezia il 26enne, di professione cuoco, è rimasto in silenzio.