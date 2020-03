Completamente ubriaco semina il caos in un bar e aggredisce i carabinieri

Si è presentato nel locale completamente ubriaco e ha cominciato ad infastidire prima la barista e poi i clienti. All'arrivo dei carabinieri, ha inveito anche contro di loro e si è scagliato contro la loro macchina. Si è conclusa con le manette la folle serata di L.M., 42enne di origini albanesi, che ha seminato il caos in un bar di via San Donà a Mestre.

L'uomo è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. E non è stato l'unico a finire nei guai nell'ultimo weekend. I carabinieri hanno anche denunciato tre persone, tutte di nazionalità albanese e residenti a Noale, perchè sorprese all'interno del supermercato Emisfero di via Gagliardi a rubare merce per un centinaio di euro.

A Marghera, invece, è stato denunciato uno straniero che ha infranto il finestrino di un'auto in sosta e Spinea un uomo sorpreso fuori casa quando doveva trovarsi, invece, agli arresti domiciliari. Due tossidodipendenti, infine, sono stati segnalati alla prefettura perchè sorpresi con piccole quantità di droga.