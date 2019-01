Eroina nel quartiere Pertini, due arresti e un etto di droga sequestrato

Le segnalazioni dei residenti hanno messo sulla strada giusta i carabinieri, che al termine delle operazioni sono riusciti a bloccare e arrestare due persone accusandole di spaccio di droga: un 37enne tunisino, con precedenti, e una 27enne italiana residente a Mestre. L'operazione si è svolta nel quartiere Pertini, a ridosso del parchetto e della zona del ponte pedonale, dove da diversi giorni era stato notato un andirivieni sospetto. Gli uomini del Nucleo operativo radiomobile hanno effettuato una serie di appostamenti e, ieri sera, hanno allestito la "trappola" lungo le vie di accesso della zona pedonale a ridosso di via Ponti e via Carrer.

Il blitz

A un certo punto una Citroen grigia, condotta dal tunisino, si affianca alla Suzuky blu della ragazza e avviene lo scambio: un involucro in cellophane passa dalle mani di lui, attraverso il finestrino delle auto, a quelle di lei. I carabinieri, appostati tra i palazzi di via Ponti, intervengono e circondano le auto, sequestrando il pacco che contiene più di 100 grammi di eroina. Altre persone vengono bloccate nelle vicinanze: un altro tunisino e un'altra donna italiana, anche loro trovati in possesso di modiche quantità di sostanze e quindi segnalati alla prefettura. Alcuni dei residenti, che hanno assistito alle fasi dell'operazione, si sono complimentati con i carabinieri.