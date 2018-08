"Al lavoro" davanti alla stazione di Mestre, quattro borseggiatori in arresto

Sono stati visti scendere da un’auto con targa estera per poi dividersi e indirizzarsi verso le fermate degli autobus gremite di turisti in attesa dei mezzi pubblici. A tenere d'occhio i sospetti, sabato, davanti alla stazione dei treni di Mestre, c'erano gli agenti di polizia giudiziaria della polfer: i ladri (due donne e due uomini) si muovevano in modo organizzato, mantenendosi in comunicazione telefonica. Un quinto, autista dell’auto, restava invece a distanza, pronto ad avvisare i complici della eventuale presenza di polizia.

Arresti

Il modus operandi era il solito: un borseggiatore cerca il contatto fisico con la vittima, spingendola e rellentandone la salita, mentre un complice approfitta del trambusto e mette le mani nei bagagli. Dopo due tentativi andati a vuoto, uno di loro era riuscito a impossessarsi del portafogli di una turista intenta a entrare a bordo di un mezzo della compagnia Flixbus: a quel punto i poliziotti sono piombati su di loro, bloccando i quattro i ladri. Si tratta di cittadini romeni, senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati simili. Sono stati tratti arrestati e portati in carcere, mentre il quinto è riuscito a fuggire.