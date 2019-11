Arrestato lo scippatore seriale delle donne in bicicletta

Il suo modus operandi era sempre lo stesso, messo in atto a ripetizione. Da mesi si aggirava per Mestre in bicicletta, scippando la vittima di turno, sempre donna in sella alla propria bici. Con mosse fulminee, senza dare nell'occhio, riusciva a rubare le borsette appoggiate nei cestini, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. Ma nella giornata di ieri per il ladro, M.M., 34enne italiano, sono scattate le manette ai polsi.

Arrestato il ladro in bicicletta

Gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno incastrato l'uomo con l'ausilio delle numerose telecamere installate nel centro cittadino. Hanno confrontato gli elementi raccolti con quanto raccontato da vittime e testimoni, chiudendo presto il cerchio sul malvivente, pregiudicato e senza fissa dimora. Il 34enne è stato rintracciato ieri mattina, 28 novembre, dai poliziotti della sezione antirapine mentre transitava in centro a Mestre, con ogni probabilità alla ricerca di una nuova vittima. Su richiesta del sostituto procuratore Giorgio Gava, il gip del tribunale di Venezia ha emesso a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per lui si sono quindi spalancate le porte di Santa Maria Maggiore.