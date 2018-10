Blitz all'alba in un hotel di Mestre, arrestato un ricercato internazionale

Alle 5 di questa mattina i poliziotti delle volanti hanno fatto irruzione in una stanza di hotel nel centro storico di Mestre per arrestare, al termine di attività di appostamento, un 56enne turco. Gli agenti hanno così eseguito un provvedimento di cattura internazionale ai fini di estradizione emesso dall’autorità giudiziaria del Belgio lo scorso 19 settembre, in quanto l’uomo risulta indagato per traffico illecito di stupefacenti. L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato condotto in questura per gli ulteriori accertamenti sull’esatta identità e successivamente in carcere.