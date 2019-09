Furto per strada a Mestre, ladro inseguito e arrestato

È stato arrestato nel giro di pochi minuti l'autore di un furto messo a segno durante la notte ai danni di una coppia, a Mestre. I due coniugi stavano camminando verso le due nella zona di via Piave e la donna aveva in mano il suo nuovo cellulare. All'improvviso si è avvicinato il ladro (che forse stava seguendo i due da un po'), le ha strappato di mano il dispositivo ed è fuggito via.

Furto per strada a Mestre

Il marito della donna si è subito lanciato all’inseguimento del ladro e poco più avanti, provvidenzialmente, ha intercettato una volante della polizia in servizio di pattugliamento; così ha spiegato l'accaduto agli agenti, i quali si sono messi a caccia del malvivente e lo hanno bloccato a poche centinaia di metri dal punto in cui era avvenuto il furto. Il responsabile, un 31enne di nazionalità nigeriana, aveva con sé lo smartphone appena rubato, oltre a 800 euro in contanti. È stato arrestato e accompagnato in questura, in attesa della direttissima.