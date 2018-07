Aggrediscono una ciclista e la rapinano in via Dante: i passanti rincorrono e bloccano il ladro

Rapina una donna del portafoglio ma viene rincorso da due passanti e arrestato. E' quanto accaduto martedì sera a Mestre, quando una signora è stata aggredita da due malintenzionati mentre stava transitando in zona via Dante a Mestre.

L'aggressione

Erano circa le 21 quando la coppia è entrata in azione: la vittima, presa alla sprovvista, è caduta e ha riportato anche alcuni traumi. Del resto i ladri l'hanno strattonata e non hanno esitato a usare le maniere forti, finché uno dei delinquenti non si è impadronito della borsa che la ciclista aveva risposto nel cestino e non si è data alla fuga, rincorsa dalla stessa vittima che, nonostante una ferita alla gamba, aveva deciso di tentare il tutto per tutto.

L'inseguimento

Le sue urla hanno attirato l'attenzione di due afgani, che non hanno esitato a bloccare uno dei fuggitivi all'altezza di via Bembo. In quel momento sul posto sono giunte anche le pattuglie del reparto Prevenzione crimine che hanno "preso in consegna" il 27enne, di nazionalità italiana, e l'hanno portato in questura per accertamenti. Pochi dubbi sul fatto che avesse poco prima rapinato la donna: è stato trovato in possesso del suo portafoglio. L'uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.