Aperto il bar della baia di Forte Marghera

È aperto da oggi, sabato 20 giugno, il Baia lounge bar, il locale situato a Forte Marghera con affaccio sullo specchio d'acqua della baia. Stamattina si è svolta l'inaugurazione con la partecipazione dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, il presidente della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini, e il direttore comunicazione di Vela Spa, Fabrizio D'Oria. Il bar è gestito dalla società partecipata del Casinò di Venezia, “Meeting&Dining”.

Il bar, allestito in tensostruttura, si trova in fondo al viale principale del forte: l'area è molto frequentata nel periodo estivo, soprattutto da giovani ma anche da famiglie. Sarà aperto per tutta l'estate, tutti i giorni tranne il lunedì. Gli orari: dal martedì al giovedì dalle 16 a mezzanotte, il week end dalle 16 all’una. «A Mestre si riparte, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e delle distanze - ha detto il sindaco - Il locale resterà operativo almeno fino a fine settembre, poi se il tempo lo permette si proseguirà».

Risorse importanti: 12 milioni di euro circa per rilanciare questo luogo puntando sui giovani. «Qui si vede come ha agito concretamente il 'sistema Comune': un corpo unico composto da diversi arti che si muovono per raggiungere risultati tangibili - dice Venturini - I lavori fatti: fognature, infrastrutturazione, ponti, punti di accessibilità, apertura dei passaggi, restauro di alcuni padiglioni». L'assessore ha annunciato che verrà cantierato il padiglione 29, mentre in autunno, grazie ad ulteriori risorse stanziate, verrà avviato il recupero delle ali napoleoniche.