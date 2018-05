Truffatori accaniti si spacciano per addetti Veritas: ennesimo appello della società

Gli appelli sembrano non bastare mai. E un nuovo post viene diffuso da Veritas, attraverso i social, anche mercoledì, quando, poco prima, altri truffatori hanno bussato alla porta di alcuni residenti in centro a Mestre, spacciandosi per tecnici del gruppo, ma fortunatamente sono stati mandati via.

Operatori ambientali

Questa volta chi si è presentato era dotato di cartellino con il nome di una società che opera nel campo dell’igiene ambientale è ha chiesto di entrare nelle case per verificare le bollette Tari e altre utenze, a causa di presunti aumenti. "Attenzione scrive Veritas - non si tratta di dipendenti del gruppo, ma solo di truffatori, il cui unico scopo è entrare negli appartamenti. Veritas informa che nessun proprio dipendente è autorizzato a recarsi nelle case per verificare le bollette. Inoltre, come facilmente verificabile controllando le fatture della Tari, non c’è stato alcun aumento del il tributo comunale sui rifiuti. I cittadini che dovessero ricevere la visita di queste persone sono quindi invitati a non aprire la porta e a segnalarne la presenza alle forze dell’ordine".

Accanimento

L'ultimo avvertimento risale appena a qualche giorno fa. Il copione sembra sempre lo stesso. Anche se cambia la società che si vede costretta a fare appello alla popolazione. Si teme per le persone più fragili e si raccomanda di non aprire a sconosciuti, ribadendo che non sono previste visite a domicilio da parte di operatori, salvo previo accordo o appuntamento, e spiegando che comunque, in caso di visita a domicilio, l'addetto deve essere munito di tesserino di riconoscimento, recante il logo del gruppo, e di divisa, allo stesso modo provvista di marchio.