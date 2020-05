Apre oggi il secondo supermercato Aldi a Mestre

Questa mattina, Aldi ha aperto il secondo supermercato del gruppo a Mestre. Si tratta del nuovo punto vendita di via Tina Anselmi 10 (la cosiddetta Vallenari bis), che resterà aperto dal lunedì al sabato (8-21) e la domenica con orario ridotto (8.30-20.30). Il nuovo punto vendita ha contribuito a riqualificare l’area in cui sorge e sarà dotato di colonnine di ricarica per veicoli elettrici oltre ad ospitare un parcheggio gratuito di 82 posti auto a disposizione dei clienti.

Secondo supermercato Aldi a Mestre

Aldi raddoppia così la sua presenza a Mestre, in un'area di oltre 1000 metri quadrati, creando anche 12 nuovi posti di lavoro. «Crediamo fortemente nell’Italia ed il nostro impegno è garantito anche in questa "fase 2" dell’emergenza socio-sanitaria. - ha commentato Michael Veiser, group managing director di Aldi - Confermiamo che rimaniamo impegnati nella crescita, valorizzando investimenti in Italia e continuando a rispondere concretamente alla crisi e alle nuove esigenze degli italiani con i nostri prezzi più bassi».