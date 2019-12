Anziano strattonato e rapinato da due uomini

Non ha avuto nè il modo nè il tempo di reagire, perchè lo hanno sorpreso alle spalle. Un uomo di 76 anni venerdì nel tardo pomeriggio è stato rapinato da due uomini in centro a Mestre. L'anziano stava passeggiando lungo via Amba Uork, alla Bissuola, ed era a pochi passi da casa sua quando è stato aggredito.

I banditi lo hanno strattonato e gli hanno strappato la collana d'oro, per poi dileguarsi a piedi. La vittima non ha fatto nemmeno in tempo a vedere i loro volti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo e stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere della zona per cercare di identificare la coppia di rapinatori.

Pochi giorni fa si era verificato un episodio simile, sempre in centro a Mestre. Un altro anziano di 80 anni era stato spintonato e derubato del borsello mentre tornava a casa da due banditi, che non si esclude possano essere gli stessi che sono entrati in azione anche venerdì pomeriggio.