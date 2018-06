Esce di casa e viene stroncato da un infarto: anziano perde la vita in strada a Mestre

E' uscito di casa e subito dopo è collassato a terra a causa di un probabile infarto. Tragedia martedì mattina poco dopo le 8 a Mestre, in via Cappuccina: un anziano di 79 anni è deceduto davanti alla propria abitazione all'altezza del civico 49 verso le 10. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso della vittima.

Sopralluogo della polizia

Sul posto è stato chiesto l'intervento anche delle volanti della questura, i cui agenti hanno effettuato un sopralluogo. Per permettere gli accertamenti la laterale di via Cappuccina teatro dell'accaduto è stata interdetta per il tempo necessario, mentre la salma è stata coperta allo sguardo dei passanti con un lenzuolo bianco. Il magistrato di turno avrebbe già nelle ore seguenti già concesso il nulla osta ai famigliari della vittima per le esequie: il cadavere è stato trasportato dalle onoranze funebri all'obitorio di Mestre.