Scendono dall'auto e aggrediscono un anziano: stavolta il furto in strada a Campalto

Continuano a imperversare, veloci e abili nell'avvicinare la vittima di turno e scappare senza lasciare il tempo alle forze dell'ordine di intervenire. Ennesimo anziano derubato in strada, stavolta, dopo i colpi messi a segno in Riviera del Brenta e nel Miranese, ma anche nel Sandonatese, i delinquenti sono entrati in azione a Mestre, domenica mattina. La vittima verso le 11.30 stava camminando a lato strada a Campalto quando sulla scena è sopraggiunta un'auto grigia da cui sono scese almeno due persone.

Collana sparita

Con ogni probabilità hanno usato la classica scusa chiedendo un'indicazione stradale, dopodiché uno dei malintenzionati ha allungato la mano e ha strappato la collana che la vittima indossava. Dopodiché entrambi i ladri sono saliti a bordo del veicolo, segnalato poi ai carabinieri, e sono scappati facendo perdere le proprie tracce. E' possibile, trattandosi di malviventi seriali, che nei giorni scorsi si siano verificati altri casi simili in zona.