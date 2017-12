La chiave viene trovata fuori posto: scattano gli accertamenti sulla morte di un'anziana

A indurre la polizia ad approfondire le circostanze del decesso sarebbe stata la chiave del bagno trovata a terra, mentre la porta era chiusa o socchiusa. Tragico rinvenimento con "giallo" (subito fugato) verso le 13.30 di venerdì in via Millosevich a Mestre: un'anziana novantenne è stata trovata priva di vita riversa sul pavimento del bagno.

L'allarme

Nel momento in cui è stato lanciato l'allarme, sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, con una squadra del Comando di Mestre e un'autogru. Fin da subito si è capito che c'erano ben poche speranze: una volta che gli operatori hanno raggiunto la finestra del bagno dall'esterno, hanno visto l'anziana a terra priva di sensi.

Le indagini

Penetrati nell'abitazione dalla porta, al medico non è rimasto altro che constatare il decesso della vittima. A quel punto le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo delle stanze e l'attenzione si è concentrata sulla chiave caduta sul pavimento. Un elemento che confliggeva con tutto il resto, apparso in ordine. Gli accertamenti successivi hanno però escluso che al momento del decesso dell'anziana potessero trovarsi altre persone all'interno dell'abitazione: nulla era fuori posto e non sono stati ravvisati segni di effrazione. A un esame esterno della salma il medico legale non ha ravvisato segni riconducibili a traumi o ad atti violenti. Con ogni probabilità, dunque, il decesso sarebbe stato dovuto a cause naturali.