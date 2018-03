"Mi scusi, ha perso le chiavi?". L'anziana si gira e le scippano la borsa all'Auchan

Attira la sua attenzione chiedendole se il mazzo di chiavi che teneva in mano fosse suo, nel frattempo una complice entra in azione e le ruba la borsa che si trovava sul sedile del passeggero. Un'anziana attorno alle 19 di martedì è stata scippata da un gruppetto di delinquenti che ha dimostrato di muoversi in maniera veloce e precisa, approfittando del fatto che le vittime vengono inevitabilmente prese alla sprovvista.

Il furto nel park dell'Auchan

Il furto si è verificato nel parcheggio del centro commerciale Auchan di Mestre, quando una 77enne stava per salire a bordo della propria auto parcheggiata di fronte all'ingresso "Porta Sirtori". A quel punto un uomo di carnagione e capelli scuri, di corporatura piuttosto robusta, si è avvicinato e ha iniziato a mostrare il mazzo di chiavi. Faceva finta di interessarsi alla signora, chiedendo se per caso quel mazzo che aveva appena raccolto fosse stato suo. Era solo un pretesto per far guadagnare tempo alla complice, che in pochi istanti si è impossessata della borsetta con all'interno 700 euro.

Telecamere al setaccio

Entrambi i malviventi hanno poi raggiunto un'auto blu in attesa poco distante: una volta a bordo il compare che era al volante ha pigiato il piede sull'acceleratore e si è allontanato a tutta velocità. Le telecamere del centro commerciale avrebbero ripreso l'intera scena, è possibile quindi che dai filmati possano essere raccolti elementi utili per l'individuazione dei responsabili.