Si distrae un momento al parcheggio del supermercato: derubata in via Orlanda

È bastato un attimo di distrazione. Lunedì sera, intorno alle 20, nel parcheggio di un supermercato di via Orlanda a Mestre, un’anziana signora, dopo aver fatto la spesa, mentre si apprestava a riporre i sacchetti con gli acquisti nel bagagliaio della propria automobile, è stata avvicinata da un sconosciuto e derubata della sua borsa.

Un pretesto

L'uomo ha attirato la sua attenzione facendole vedere la chiave di un’autovettura. Nello stesso momento un complice, approfittando della mancanza di attenzione della signora, si è impossessato della borsetta, che era appoggiata nel carrello della spesa, contenente il cellulare, i documenti e la somma di 60 euro circa. Scattato subito l'allarme alla polizia di Stato, intervenuta sul posto. Ma i malfattori in poco tempo si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Nessuna indicazione

Al personale della volante la vittima non è stata in grado di fornire alcuna descrizione né dei malfattori, né della macchina utilizzata per fuggire, ma gli investigatori stanno indagando per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia.