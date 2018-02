Anziana appoggia la spesa a terra, il tempo di voltarsi e la borsa non c'è più

Si è voltata ma la borsa della spesa non c'era più, sparita. Furto fulmineo nel tardo pomeriggio di mercoledì a Mestre ai danni di un'anziana di settantacinque anni che era appena uscita da un supermercato di via Carducci. Forse è stata seguita, o forse un malintenzionato ha colto l'occasione al balzo per impossessarsi del maltolto capendo che non avrebbe trovato ostacoli: la sventurata una volta uscita dal supermarket si è incamminata verso casa.

Furto fulmineo

Ha percorso una stradina chiusa e buia e ha raggiunto gli accessi carrabili del condominio in cui risiede. Ha aperto il cancello automatico e aveva raggiunto il portone d'ingresso. Per mettere le chiavi nella toppa ha poggiato a terra le buste della spesa e la sua borsa. Proprio in quel momento è stata derubata da qualche ladro che è scappato con il portafogli dell'anziana, al cui interno c'erano 200 euro e i documenti.