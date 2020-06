Antica Posta, «rudere da abbattere» ma vincolato. Pd: «Pasticcio del Ptrc»

L'antica Posta nel cuore di Mestre, «bene inserito tra quelli da tutelare, secondo una delibera di giunta è un rudere da abbattere -. Colpa, affermano il consigliere del regionale del Pd Bruno Pigozzo e la vice capogruppo dem Francesca Zottis - dei pasticci del Piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc). Questa struttura risulta essere un rudere pericolante destinato alla demolizione, è già messo nero su bianco. Siamo di fronte - concludono Zottis e Pigozzo - all’ennesima stortura di un piano che, nonostante un percorso lungo 11 anni, contiene numerose falle».

I comitati

«È parte della storia della città, va salvata». Appena passato Natale scorso fu il comitato Mestre Mia a far sapere di aver lanciato una petizione rivolta al sindaco Brugnaro contro l'abbattimento dell'antica Posta di piazza Barche, immobile foderato e inutilizzato per decenni accanto al centro commerciale. L'edificio, chiamato «rudere Ferrari» (dal nome della vecchia proprietà), in base a un accordo di programma tra proprietario, che dovrebbe essere l'Immobiliare turistica srl di Scorzè, e il pubblico, diventerebbe un palazzo di 7 piani. Molti gruppi cittadini aderirono alla petizione: Amico Albero, il comitato Forte Gazzera, l'associazione ex Umberto I, il Centro studi storici di Mestre, il Gruppo 25 Aprile, l'Ecoistituto del Veneto, Italia Nostra, il Presidio di Mestre e terraferma, l'Istituto nazionale Castelli d'Italia, portando avanti la battagia in sua difesa. «Nostro obiettivo non è interferire con la proprietà - dissero - ma fermare l'abbattimento e realizzare un restauro conservativo».

Il vincolo

«Abbiamo già presentato l’emendamento per rimediare a questo errore - dicono Pigozzo e Zottis -. È incomprensibile tanta leggerezza. Il Ptrc in approvazione prevede un elenco di edifici di valore storico definiti ‘Architetture del Novecento’ inseriti nel ‘Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto’ per cui è esclusa la demolizione se non in casi eccezionali - spiegano i due ripercorrendo l’iter - Ma l’ex Palazzo delle Poste era già stato escluso con una delibera di Giunta del 28 settembre 2015, con una variante ad hoc. Possibile che la mano destra non sappia ciò che scrive la sinistra? Un’esclusione - proseguono - fatta in fretta e furia per dar seguito all’Accordo di programma per la riqualificazione urbana della zona della stazione di Mestre, di cui peraltro non si trova traccia negli elenchi ufficiali, in un primo tempo era stato bloccato proprio per il vincolo architettonico. È incredibile come il Ptrc da una parte non garantisca la tutela di aree di pregio, consentendo interventi anche notevolmente impattanti, dall’altra mantenga ancora dei vincoli su un edificio cadente e in procinto di essere demolito. Dopo quasi cinque milioni di spesa, i veneti meritavano un lavoro più accurato».