Inaugurazione Anagrafe, sindacati al Comune: «Servono assunzioni per dare qualità»

«Abbiamo discusso di alcune soluzioni da proporre all'amministrazione, con la quale siamo intenzionati a riaprire il dialogo - spiegano Luca Lombardo e Chiara Scarpa del sindacato Diccap dei lavoratori comunali -. Da tempo abbiamo posto sul tavolo il problema della carenza di personale, la formazione e le responsabilità delle paratiche in base all'inquadramento contrattuale degli operatori, ma non abbiamo ottenuto risposta - spiegano -. Anzi, la risposta è arrivata nella forma del differimento dell'assemblea, chiesta vari giorni prima, che non si sarebbe neppure sovrapposta al momento dell'inaugurazione dell'Anagrafe. Serve un piano assunzioni - concludono. Molti precari sono rimasti a casa, avevano esperienza e avrebbero sostituito i posti di lavoro liberati dai dependenti usciti per il pensionamento».