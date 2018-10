Due quintali di amianto abbandonato in via Ticozzi: intervengono i Rangers D'Italia

Due quintali di amianto abbandonato lungo Via Ticozzi a Mestre. Sono i cittadini a segnalarlo ai Rangers D'Italia, dopo l'avvistamento del materiale pericoloso probabilmente abbandonato la notte tra giovedì e venerdì. Grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia i Rangers hanno potuto raccogliere immediatamente la segnalazione e provvedere all’accertamento.

L'intervento

Gli agenti hanno potuto provvedere alla raccolta, come da protocollo, di dati utili. Alcuni cittadini hanno assistito ai rilievi con l’esecuzione delle foto. Grazie ad una collaborazione con il Comune di Venezia ormai da quasi un anno gli agenti impegnati nel territorio osservano le vie raccogliendo dati molto importanti con riferimento ai rifiuti che non vengono conferiti nel modo corretto dettato da leggi e regolamenti comunali. Sono predisposte pattuglie che girando con auto civetta riescono a volte a comprendere quali percorsi potrebbero fare gli autori di simili gesti a danno dell’ambiente. Non sarebbe la prima volta che gli agenti dei Rangers D’italia sorprendono sul fatto gli autori degli illeciti denunciandoli alle autorità preposte.