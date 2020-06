Mega alveare sul camino, arrivano i vigili del fuoco

Sabato mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monte Antelao a Mestre per dare assistenza ad un apicultore per recuperare un alveare di api formatosi sul comignolo di un’abitazione dopo una sciamatura.

L’apicultore, dopo essere stato assicurato al cestello dell’autoscala, insieme a un operatore dei vigili del fuoco ha raggiunto la sommità e recuperato le api, che sono state poste all’interno di un’arnia. Successivamente si è provveduto a liberare il comignolo dai favi di cera e miele e a ripristinare la sicurezza degli scarichi dei fumi dell’abitazione.