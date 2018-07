Non solo borseggiatori: alloggi dell'Ater del quartiere Pertini subaffittati ai turisti

Non solo gli abusivi. Come riporta il Gazzettino, nel quartiere Pertini a Mestre c'è una nuova "piaga": non è raro, infatti, vedere famiglie o coppie con trolley al seguito, turisti ai quali sono subaffittati appartamenti da chi li ha ricevuti da Comune o Ater, perché bisognosi. Quelli che dovrebbero essere abitati dagli aventi diritto, infatti, sono affittati a turisti a poco prezzo, in una posizione ideale per visitare Venezia, raggiungibile in pochi minuti.

Abusivi inconsapevoli

Se i turisti non costituiscono un problema per i residenti del rione, specie per i più anziani, costretti a vivere dentro casa per paura degli strani giri di quartiere, tuttavia sono a tutti gli effetti degli abusivi, di certo non sapendolo. Si tratta della punta dell'iceberg di una situazione che dopo la laguna si sta diffondendo a macchia di leopardo in tutta la terraferma. Tra affitti regolari o in nero, Mestre è diventata una "succursale" di Venezia città, con alloggi più economici ma comunque a pochi passi dalla laguna. Appartamenti spesso di fortuna, che in pochi prenderebbero in affitto, ma ai quali i turisti per pochi giorni e tariffe di favore possono adattarsi.

In via Camporese

Nel frattempo gli abusivi sgomberati qualche giorno fa da via Camporese sembrerebbero riusciti a riappropiarsi degli alloggi di proprietà dell'Ater dai quali erano stati cacciati. Una giovane con tre bambini ha chiamato i vigili di fuoco, spiegando di aver perso le chiavi di casa. Un pretesto per farsi aprire e riportare all'interno tutto il "gruppne".