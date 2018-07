Pacco perde polvere sospetta: Poste evacuate a Mestre, ma era solo lievito per dolci

Tutto si è chiuso verso le 12.30 di lunedì, dopo un paio d'ore di accertamenti e indagini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Preoccupazione alle Poste di via Torino a Mestre a causa di un pacco sospetto da cui, a un certo punto, avrebbe iniziato a fuoriuscire della polvere che ha insospettito i responsabili. Una volta scattata l'allerta è entrato in azione il protocollo di sicurezza, con evacuazione dei clienti presenti nello stabile e accertamenti sulle condizioni dei dipendenti che stavano lavorando nell'area di smistamento pacchi.

Il lievito ha causato l'allarme

All'interno dello stabile sono entrati gli uomini del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, che hanno avviato un sopralluogo. Nel frattempo la polizia ha individuato la destinataria della corrispondenza, che è stata portata sul posto. E' stata lei a svelare l'arcano e a raccontare di avere ordinato materiale utile per pasticceria e dolci in genere. La polvere fuoriuscita non era altro che lievito o zucchero, nulla di preoccupante. Un sopralluogo è stato eseguito anche dalla polizia postale.