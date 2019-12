Alcol a minorenni: multe per 4300 euro e sospensione dell'attività

Sette multe: una da 333,33 euro e sei da 666,66 euro, per un totale di circa 4300 euro, sono scattate, sabato pomeriggio, nei confronti del gestore di un locale in via Manin, in centro a Mestre. Verso il tardo pomeriggio, infatti, operatori in abiti civili, del nucleo operativo del servizio di sicurezza urbana della polizia locale, sono intervenuti nell'esercizio pubblico per osservare la situazione. Per quel bar erano arrivate ripetute segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per la possibile minore età dei giovani seduti sui tavolini del plateatico a bere alcolici.

La sospensione

Gli agenti della locale hanno proceduto al controllo dei documenti dei ragazzi, sette dei quali, una ragazza di 15 anni e sei ragazzi di 17 che stavano bevendo spritz, birre e prosecchi, sono risultati minorenni. La direzione Commercio del Comune avvierà nei porssimi giorni anche il procedimento di sospensione dell'attività per tre mesi.