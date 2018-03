Trambusto nella scuola: insegnante aggredita con urla e minacce dal padre di un alunno

Aggredita verbalmente da un genitore infuriato all'interno della scuola. Sono ancora da definire i contorni di una vicenda che ha visto per protagonisti un padre di nazionalità bengalese e una maestra impiegata in una scuola elementare di Mestre. Fatto sta che, secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna sarebbe stata vittima delle urla e delle minacce dell'altro, tanto da accusare un malore per cui è stato chiesto l'intervento dell'ambulanza.

Scenata nei corridoi

L'episodio giovedì mattina, verso le 10. Il genitore si sarebbe presentato all'ingresso dell'istituto spiegando ad un collaboratore scolastico di avere urgenza di parlare con l'insegnante di suo figlio. La docente sarebbe stata chiamata all'esterno dell'aula (in quel momento stava facendo lezione) ritrovandosi faccia a faccia con l'uomo, che a quel punto sarebbe partito con gli improperi. Inutili i tentativi della maestra di tranquillizzarlo: le urla sono proseguite e hanno attirato l'attenzione di altri docenti, arrivati per dare manforte alla donna ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Futili motivi

Non risulta che l'uomo sia passato alle mani. Per l'insegnante, come detto, è stato richiesto l'aiuto del personale medico a causa dell'agitazione e del conseguente stato di choc. Quanto alle motivazioni che stanno alla base dell'aggressione, si tratterebbe di questioni di poco conto. Si attende il rientro a scuola della maestra (a riposo per una settimana) per valutare come procedere nei confronti del facinoroso.