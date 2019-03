Butta a terra il vigilante e scappa: preso

Ha usato le maniere forti per scappare con la refurtiva: il ladro è entrato in azione verso le 12 di ieri, domenica, intascandosi diversi articoli all'interno di un supermercato di via Torino e presentando alla cassa soltanto una bottiglietta d'acqua. Un addetto alla sicurezza però si è accorto dei movimenti dell'uomo ed è intervenuto, chiedendogli spiegazioni: per tutta risposta il malvivente lo ha colpito con forza, facendolo cadere a terra, ed è fuggito a gambe levate in direzione di via Cappuccina.

Rapina

La guardia giurata si è messa al suo inseguimento e intanto ha chiamato il 113. Il fuggitivo è stato provvisoriamente perso di vista ma trovato poco dopo dagli agenti delle volanti, seminascosto sotto una macchina in via Petrarca. I poliziotti lo hanno bloccato mentre lui si dimenava e cercava di colpirli con pugni e gomitate, senza successo: accompagnato in questura e identificato per A.S., 39enne del Bangladesh (con precedenti per reati dello stesso tipo), è stato denunciato per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.