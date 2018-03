Ennesima aggressione ai danni di Luigi Corò: "In 3 contro 2, picchiati e scaraventati a terra"

"E' stata un'aggressione totalmente inaspettata. Sarebbe potuta finire molto male". Ennesimo agguato nei confronti di Luigi Corò, il presidente del comitato Cmp, da tempo in prima linea contro spaccio e degrado nelle strade del centro mestrino. I suoi video e le sue testimonianze evidentemente devono aver dato molto fastidio a chi si lascia andare alla microcriminalità, tanto che ai danni di Corò nelle ultime settimane si sono registrate tentate rapine e aggressioni.

L'aggressione di mercoledì

L'ultima della lista poco dopo le 19.30 di mercoledì, quando il presidente del Cmp stava camminando assieme a un collaboratore in via Cappuccina: "Stavamo transitando in direzione della stazione ferroviaria quando all'improvviso un giovane mi ha colpito venendomi addosso con una bicicletta. Sono finito a terra e mi hanno iniziato a prendere a calci e pugni". Secondo il racconto di Corò, erano 3 i facinorosi: "Una coppia di italiani tossicodipendenti, che avevamo filmato nei giorni scorsi mentre scavalcavano un'area abbandonata per andarsi a drogare, e un nordafricano - continua l'aggredito - Se la sono presa anche con il mio collaboratore, colpito in più punti". L'uomo lamentava dolore al ginocchio, al collo e alla schiena.

Spray urticante

Un'aggressione bella e buona: "Per difendermi ho usato uno spray per autodifesa - continua lo sventurato - sottolineo che nessuno si è avvicinato per darci una mano. Siamo stati lasciati in balia di noi stessi". Ad allertare la polizia è stato Corò, che, sbracciandosi, ha attirato l'attenzione di una pattuglia in transito: "I 3 che ci hanno aggredito sono stati tutti identificati e ci hanno continuato a minacciare - conclude - noi, dopo aver denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, ci siamo portati al pronto soccorso per farci refertare i traumi subiti. La situazione sta diventando sempre più tesa, servono contromisure urgenti".