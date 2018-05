Insultano l'autista Actv, poi gli sferrano un pugno in pieno volto: al pronto soccorso

Non c'è pace per gli autisti Actv, sempre più spesso vittima dei balordi. Come riporta la Nuova Venezia, nella tarda serata di sabato è stato registrato un altro episodio di violenza immotivata, con protagonista della disavventura il conducente dell'autobus 488 della linea 4L, giunto al capolinea in piazzale Cialdini.

L'aggressione all'autista

Dopo essersi allontanato per qualche secondo dalla cabina di guida, al ritorno ha sorpreso tre ragazzi che stavano toccando i comandi di guida. Immediata la richiesta di allontanarsi dalla sua postazione, che ha scatentato l'ira dei giovani balordi: prima hanno urlato e insultato l'uomo, ordinandogli di far ripartire immediatamente la corsa, poi hanno battuto con violenza i pugni. Al culmine, uno del gruppetto ha sferrato un pugno in pieno volto all'autista. A presidio in quel momento nel piazzale, alcune guardie giurate sono riuscite a bloccare subito i delinquenti, allertando la polizia. Il conducente, invece, è stato condotto al pronto soccorso dell'Angelo, dimesso con tre giorni di prognosi: dovrà andare da un oculista per accertare le condizioni della propria vista a seguito dell'aggressione patita.

I precedenti

Non si tratta del primo episodio di aggressione registrato nei confronti di dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico veneziana. Sono soprattutto le corse extraurbane quelle frequentate dai passeggeri più balordi, che in più di una circostanza se la sono presa senza motivo con i conducenti. Ultimo esempio, i due episodi di violenza ravvicinati a danno degli autisti della linea 53E dello scorso mese di febbraio.