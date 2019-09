Sgrida l'homeless che fa pipì in strada, 19enne preso a pugni in faccia

A raccontare il fatto è lui stesso E.V., 19enne di Mestre, dopo l'episodio accaduto sabato pomeriggio verso le 16, in una laterale di corso del Popolo. «È successo nel parcheggio di via Genova. Ho detto a un senzatetto che stava urinando in strada di smetterla». Da lì sarebbe partito un diverbio e poi l'aggressione. Preso a pugni il giovane ha chiamato il 113. Più tardi si è rivolto al pronto soccorso «per le botte prese al volto e alla testa».

L'aggressione

«Stava in mezzo alla pista ciclabile e urinava vicino ai cassonetti stradali come niente fosse - racconta il ragazzo riferendosi al senzatetto - un uomo dell'est, sui 40 anni, forse anche meno. Io passavo in macchina. Mi sono girato. Sono ritornato nello stesso punto e quell'uomo era ancora là. Allora incavolato gli ho detto di finirla. Sono sceso dall'auto. Mi sono avvicinato e per tutta risposta una donna, che stava assieme a lui, anche lei una homeless dell'est sui 40 anni, mi ha lanciato contro un carrello della spesa. Mi sono schivato. Lei allora è venuta verso di me, ha fatto per picchiarmi ma mi sono scansato. Così lei è finita a terra di faccia - dice E.V. -. È stato in quel momento che l'uomo mi è venuto addosso. Mi ha preso a pugni in faccia e alla testa. Io l'ho spinto reagendo, ma lui mi ha preso per la maglietta, che si è strappata. Avevo addosso un paio di occhiali da sole di valore, che sono finiti a terra. La donna che prima era caduta li ha presi e li ha rotti. Mi sono allontanato e ho chiamato le volanti della polizia al 113».

La polizia

Gli agenti arrivati sul posto hanno allora fatto salire a bordo della volante il ragazzo, intorno alle ore 16, provando a fare assieme a lui alcuni giri dell'isolato cercando di individuare uomo e donna coinvolti nell'aggressione. Ma intanto i due, che probabilmente si erano allontanati, non sono stati più visti in strada. E.V. ha deciso quindi di farsi refertare in ospedale all'Angelo e di sporgere denuncia. «Inizialmente - racconta - avevo solo le botte ma poi ho iniziato ad aver male chiudendo l'occhio. Sono rimasto al Pronto Soccorso tutta la notte. Mi hanno fatto esami e raggi. Per fortuna non avevo niente di rotto. Sono uscito alle 5 del mattino con una prognosi di 5 giorni e il danno degli occhiali. Ora ho dolori. Ma ho voluto riportare quello che è successo perché si sappia che la convivenza con queste persone sta diventando impossibile. Pur avendogli detto che stavo chiamando la polizia mi hanno risposto con aria strafottente: "Chiama, chiama pure". Questa gente non ha nulla da perdere». Indaga la polizia, anche con le immagini delle telecamere di sorveglianza.