Botte alla compagna incinta di due mesi durante il litigio, lei lo accoltella per difendersi

Aggredita dal compagno, lo accoltella. Serata movimentata quella di lunedì per due conviventi di Mestre, iniziata con offese e continuata con calci e pugni da parte di lui, di 35 anni, poi ferito dalla donna con una lama all'altezza della schiena. La giornata è terminata con l'intervento delle forze dell'ordine e il ricovero per entrambi all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

La lite e l'aggressione

Tutto ha avuto inizio attorno alle 20, quando la coppia, residente in una laterale di via Miranese, via VIII Soldati, ha avuto un primo litigio, al termine del quale l'uomo si è allontanato di casa. La donna, 30enne seguida dai servizi sanitari cittadini e al secondo mese di gravidanza, secondo quanto ricostruito dalla polizia giunta sul posto, ha chiamato la madre, che l'ha poi raggiunta a casa per darle conforto. Attorno alla mezzanotte, il fidanzato, con precedenti per furto e reati contro la pubblica amministrazione, avrebbe fatto ritorno in casa. Prima avrebbe aggredito verbalmente la compagna, insultandola, poi si sarebbe scagliato su di lei con calci e pugni. Nel corso della colluttazione, per difendersi, la trentenne avrebbe afferrato un coltello da cucina, ferendo l'uomo alla schiena. A lanciare l'allarme preoccupato al 118 la madre di lei. I sanitari, stando a quanto riferito dai vicini, sarebbero intervenuti con due ambulanze e un'automedica al seguito: "Ho visto i lampeggianti in strada - racconta uno di loro - abbiamo capito subito che era successo qualcosa di preoccupante".

Scientifica sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la Scientifica, cui sono spettati i rilievi del caso e la ricostruzione di quanto successo. I due conviventi sono stati trattenuti all'ospedale dell'Angelo di Mestre per le cure del caso: la donna martedì mattina si trovava in osservazione nel reparto di Ginecologia, mentre l'uomo, per le ferite riportate, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia toracica. Sono in corso accertamenti per stabilire se il fendente possa avergli causato problemi al polmone. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.