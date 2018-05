“A maggio mi affido”, nuova edizione: iniziative e attività per far conoscere l'affido familiare

Al via la seconda edizione di “A maggio mi affido”: le iniziative del Comune di Venezia per far conoscere meglio l'affido famigliare. Per tutto il mese, nell’ambito della sessione primaverile “Dritti sui Diritti”, la manifestazione per i diritti dei bambini, la città dialogherà sui temi dell’accoglienza. Venerdì alle 18 in Calle Corte Legrenzi, 26, a Mestre, l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, presenterà il calendario delle iniziative, attività, eventi, incontri per adulti e bambini, sul tema della solidarietà familiare diretta a bambini e ragazzi che vivono in contesti familiari fragili.

Solidarietà ai piccoli

All’interno delle possibili forme di volontariato che i cittadini possono mettere a disposizione dei concittadini più piccoli, italiani e migranti, la solidarietà familiare è una delle più significative perché permette al bambino o al ragazzo di poter godere del sostegno educativo di una famiglia, o di una singola persona che, per un periodo, lo affianca nel percorso di crescita. È in questo ambito che si colloca l’affido familiare che prevede ancora un passo ulteriore, ovvero l’accoglienza di un bambino o ragazzo nella propria casa per alcune ore del giorno, per alcuni giorni alla settimana e anche per un periodo più o meno lungo.

Attività e spettacoli

“A Maggio mi affido, – commenta l’assessore Venturini - attraverso l’impegno dell’amministrazione comunale di Venezia e della Direzione Coesione sociale, Servizi alla persona e Benessere di comunità, insieme a numerosi soggetti del mondo dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore, si propone di far conoscere agli adulti e alle famiglie tutte le possibilità di poter aiutare bambini e ragazzi nella crescita. Possibilità che verranno raccontate e testimoniate, nelle diverse giornate, da persone e famiglie, a cui va la nostra gratitudine, che già hanno fatto, o stanno facendo, l’esperienza di essere solidali o affidatari”. Sempre nel mese di maggio, da giovedì 10 a lunedì 14, si celebrerà anche il secondo anno dall’intitolazione della Riviera Diritti dei bambini, voluta dal Comune, con una serie di attività e spettacoli direttamente rivolti ai più piccoli.