Tragedia a Mestre: adolescente trovato privo di vita nella sua abitazione, soccorsi inutili

Una tragedia che lascia senza parole, su cui ora stanno cercando di far luce le forze dell'ordine. Verso le 19 di mercoledì un adolescente di 14 anni è stato trovato privo di vita nell'abitazione di Mestre che condivideva con i genitori. Si sarebbe trattato di un possibile gesto estremo. A lanciare l'allarme sarebbero stati i suoi congiunti, che avrebbero trovato il giovanissimo privo di sensi. Immediata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del Suem 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

Sul posto le forze dell'ordine

Purtroppo, però, è stato chiaro a tutti che non c'era più nulla da fare. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso del 14enne. Sul posto è stato richiesta la presenza anche delle forze dell'ordine, che hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione dove si è consumato il dramma. Non sarebbero stati trovati, almeno in una prima fase, messaggi da parte della vittima. La vicenda a poche settimane da un altro episodio che ha lasciato sgomenti in tanti: una minorenne il 20 gennaio scorso perse la vita cadendo dal quinto piano di un condominio di via Einaudi a Mestre. Anche in quel caso i soccorsi si rivelarono purtroppo inutili.