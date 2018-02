Tragedia in quartiere Pertini a Mestre: adolescente trovato morto in casa dai genitori

Un elenco che si allunga e che non può che lasciare costernati. Anche perché il più delle volte si tratta di tragedie che non hanno all'inizio alcuna spiegazione. A Mestre, nel rione Pertini, mercoledì mattina un altro adolescente è stato trovato privo di vita nell'abitazione che condivide con i genitori e con un fratello. Purtroppo l'intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso del ragazzino, che non avrebbe fatto trasparire alcun segno che potesse mettere in allarme i suoi congiunti. Il ragazzo era di origini straniere ed era stato adottato, la sua famiglia si era trasferita da poco in zona. Si tratterebbe purtroppo di un gesto estremo.

Indagini della polizia

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenute le volanti della polizia, i cui agenti hanno cercato di ricostruire la dinamica della tragedia. La notizia si è allargata a macchia d'olio a tutto il quartiere, dove i residenti sono rimasti senza parole per una vicenda molto simile a quella che si è verificata a Marghera una settimana fa: anche in quel caso un adolescente, di 14 anni, aveva deciso di togliersi la vita in casa approfittando della momentanea assenza dei genitori. Il 20 gennaio scorso, poi, una 17enne perse la vita cadendo dal quinto piano di un conodominio di via Einaudi a Mestre. Anche in quel caso i soccorsi si rivelarono purtroppo inutili.