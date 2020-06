Giovane ferito con una coltellata alla fermata del bus

La polizia sta indagando su un episodio di sangue avvenuto giovedì sera in via Miranese, a Chirignago, dove un ragazzo, verso le 22, sarebbe stato aggredito e colpito con un coltello al costato. Il tutto è avvenuto per strada, di fronte al supermercato Cadoro e in corrispondenza di una fermata dell'autobus. Un passante ha riferito di aver visto del sangue a terra.

La polizia ha ricostruito così le fasi dell'aggressione: il giovane stava scappando a piedi da altri due che lo inseguivano e, arrivato alla fermata, avrebbe tentato di salire a bordo di un autobus Actv della linea 7. In quel momento, però, sarebbe stato raggiunto dagli inseguitori e colpito. Gli aggressori si sono subito allontanati e all'arrivo delle volanti, poco più tardi, erano spariti.

Nel frattempo sono arrivate anche le ambulanze del 118, che hanno soccorso il ferito per trasportarlo all'ospedale. Non sarebbe grave, comunque non in pericolo di vita. I motivi che hanno portato all'accoltellamento sono da accertare, così come l'identità degli aggressori.