Lite finisce nel sangue: 37enne accoltella l'ex suocero

Tra loro i rapporti non erano buoni già da tempo. E quando ha scoperto che il suo ex suocero aveva intenzione di trasferirsi in Sicilia e di portare con lui la figlia è andato su tutte le furie. E' scoppiata una lite che in pochi minuti è finita nel sangue.

Un uomo di 37 anni, G.A., si trova in stato di fermo dopo aver accoltellato, lunedì all'ora di pranzo, il suo ex suocero. L'episodio è avvenuto a Mestre, in strada, in vicolo della Pineta. Il 37enne, ex convivente di una 22enne, se l'è presa con l'ex suocero, 47 anni, per la volontà di quest'ultimo di trasferirsi in Sicilia con la famiglia e lo ha accoltellato.

La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza e accompagnata all'ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni, ma non si troverebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato portato in caserma per essere interrogato.